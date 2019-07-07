Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Çaldıkları tüpleri polisi görünce sokağa atıp kaçmak istediler...O anlar kamerada

Çaldıkları tüpleri polisi görünce sokağa atıp kaçmak istediler...O anlar kamerada

tüplerin çalındığı yerden ve sokaktan detaylar

Mutfak Tüpü Muhabbet Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-tüplerden görüntü
-Ahmet Keçili ile röportaj
--güvenlik kamera görüntüleri-
-bir kişinin elinde tüplere ilerlemesi
-başka bir kişinin tüple ilerleyen kişiyi takip etmesi
-polis ekiplerinin gelmesi

( DENİZLİ -ÖZEL)- Tüp hırsızlarından ikisi yakalandı, ikisi kaçtı DENİZLİ

- Denizli’de gündüz vakti girdikleri depodan iki tane mutfak tüpü çalan 4 kişi polisleri görünce ellerindeki tüpleri sokağa bırakıp kaçmak istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızların ikisi yalanırken polis kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Keçili (35), oturdukları apartmanda tanımadığı 4 kişiyi gördü. Şahısların hareketlerinden şüphelenip takibe alan Keçili, şahısların apartmanlarından mutfak tüplerini aldığını görüp polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelin ekipler, hırsızlardan ikisini tüpleri bırakıp kaçmak istedikleri sırada suçüstü yakaladı, diğer iki hırsız ise koşarak uzaklaştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. “Benle muhabbet ettiler, fark edince polisi aradım” Hırsızların kendisiyle sohbet ettiğini ve ardından polis tarafından suçüstü yakalandıkları aktaran Keçili, “Apartmanda 3 günden beri garip şeyler olmaya başladı.
Çeşitli eşyalarımız eksiliyordu. Apartmandan çıkarken her yerinde dövme olun garip, tanımadığım insanlar gördüm. Sonra bu yabancı şahısları takip ettim ve apartmanın deposunu boşalttıklarını fark ettim. Sora polisi aradım, polis ikisini yakaladı diğer ikisi kaçtı. Bulunan malzemelerimiz depomuza iade edildi. Binaya normal vatandaş gibi girdiler, ardından dışarıya malzemeleri taşımışlar. Ben olayı suçüstü gördüm, hırsız benden birebir konuştu ve muhabbet etti. Benim hırsız olduklarını anladığımı fark ettiler. Kaçmaya çalıştılar ama polis yakaladı” dedi.
Hırsızlık anı kamerada Öte yandan yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, elinde iki adet mutfak tüpü olan bir kişi ilerliyor ve bir kişi de onu takip ediyor. Ardından takip devam ediyor ve polis ekipleri olay yerine gelince şahıs tüpleri sokağa bırakarak gozlerden kayboluyor. Polis ekipleri sonrasında tüple ilerleyen kişiyi yakalamak için hızla gidiyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı