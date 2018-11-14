Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıkları televizyonları motosikletle taşıyan hırsızlar yakalandı...Çalıntı motosikletle çalıntı televizyon sevkiyatı kamerada

Çaldıkları televizyonları motosikletle taşıyan hırsızlar yakalandı...Çalıntı motosikletle çalıntı televizyon sevkiyatı kamerada

Şahısıların çaldıkları televizyonu taşımasının güvenlik kamera görüntüsü

Hırsızlar Yakalandı Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Harekete Geç Motosiklet Sürücüsü 

-Şahıslardan K.L.'nin adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalıntı motosikletle gittikleri evlerden 11 adet televizyon çalan şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların çaldıkları televizyonları çalıntı motosikletle götürme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde art arda gelen hırsızlık olayı ihbarları üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kullanabileceği güzergahlarda yapılan incelemelerde şahısların televizyonları olay yerine geldikleri çalıntı motosikletle çaldıkları belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde 11 evden 11 adet televizyon ve çok miktarda ziynet eşyası ve para çalan şahısların M.K. (26) ve K.L. (30) olduğu belirlendi. Şahıslardan biri düzenlenen operasyonla yakalandı, diğerinin hapishanede olduğu belirlendi Kimliği tespit edilen şahıslar ile ilgili yapılan incelemelerde M. K.’nin farklı bir suçtan yakalandığı ve 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Şahıslardan K.L. ise Çayırova Atatürk Mahallesi’nde bulunan evinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 2 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şahsıların motosikletle çalıntı televizyon sevkiyatı güvenlik kamerasında Öte yandan, şahısların çaldıkları televizyonları motosikletle götürmeleri anı ise güvenlik ve MOBESE’lere yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk olayda şahıslar, içeri girmek için bir evin önüne motosikletle geliyor. Şahıslardan birisi eve girerken, diğeri motosikletle bir süre bekleyip olay yerinden uzaklaşıyor. Meydana gelen 2. Olay ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların çaldığı bir televizyonu motosiklet sürücüsünün arkasındaki şahısın kucağında taşıdığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı