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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çaldıkları televizyonla kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar - KOCAELİ

Çaldıkları televizyonla kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar - KOCAELİ

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Asayiş Şube Müdürlüğü genel görünüm - Şüphelinin emniyetten çıkışı - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir evden çaldıkları televizyonla kaçarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüpheli yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir evden televizyon ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi'nde bir evden tablet bilgisayar ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin balkondan girdikleri evden çaldıkları eşyalarla kaçtığını tespit etti.Polis ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler Z.Y. ve H.İ.U'yu yakaladı. - Evindeki televizyon bozulduğu için hırsızlık yapmışŞüpheli H.İ.U'nün emniyetteki ifadesinde, evindeki televizyon bozulduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, şüphelilerin evden çaldıkları televizyonla kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Tablet Bilgisayar Harekete Geç 

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