Çaldıkları rögar kapaklarını satmak isterken yakalandılar

-ZANLILARIN HASTANEYE ÇIKARILIŞI



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Adana ve Manisa'dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını hurdacıya satmak isteyen 2 kişi Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adana ve Manisa'da cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını çalan 2 hırsız, rögar kapaklarını Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan Manisa Hurdacılar Sitesi'nde satmak isterken İl Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler A.D. ve A.C.'nin Manisa Hurdacılar Sitesinde 106 rögar kapağını satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar A.D. ve A.C. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

