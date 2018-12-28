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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çaldıkları paraları saksının altına saklamışlar - KOCAELİ

Çaldıkları paraları saksının altına saklamışlar - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Kocaeli 'deki bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki PTT şubesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece yarısı şubeye girerek yaklaşık bin liralık kağıt ve madeni parayı çaldıkları tespit edilen N.S. (19) ve Y.G'yi (30) aynı mahallede gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Zanlılardan N.S'nin şubeden çaldıkları paraları, aynı mahalledeki müstakil bir evin bahçesindeki saksının altına sakladığı, Y.G'nin de olayda gözcülük yaptığı öğrenildi.Öte yandan şüphelilerin benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtildi.

Kamera Harekete Geç Hırsız 

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