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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi

Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi

G.K. GÖRÜNTÜSÜ

Adli Kontrol Araç Plakası Acemi Hırsız Polis Ekipleri Oto Hırsızlık 

-ŞAHISLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil çalan hırsızları benzin alırken tespit ederek suçüstü yakaladı. Yakalanan hırsızlardan 1’i tutuklandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Ankara ili genelinde çalınan araçlara yönelik yapmış oldukları çalışmada, 2 hırsız suçüstü yakalandı. Geçtiğimiz hafta, otomobil hırsızları, gözlerine kestirdikleri otomobili gece saatlerinde kapılarını zorla açıp düz-kontak yaparak çaldı. Otomobilin sahibi sabah geldiğinde aracını yerinde göremeyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda araba hırsızlarının izini buldu. Otomobilin içinde uyuşturucu kullanırken suçüstü Şüpheliler, çaldıkları otomobille akaryakıt alınca araç plakası otomasyon sisteminden polis tarafından fark edildi. Otomobilin peşine düşen ekipler, yaptıkları titiz çalışmalarda hırsızların daha önceden oto hırsızlık sabıkaları da bulunan H. H. ve E.C.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gidebileceği adresleri takibe alan polis ekipleri, H. H. ve E. C. G.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu kullanırken yakaladı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 hırsızdan yaşı büyük olan H.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı küçük olan E.C.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MMD-
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