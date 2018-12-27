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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çaldıkları motosikleti itelerken suçüstü yakalandılar

Çaldıkları motosikleti itelerken suçüstü yakalandılar

Şüphelilerin sağlık raporuna giriş ve çıkışı

Polis Aracı Hastane Adli Kontrol Sağlık Raporu Polis Ekipleri 

-Şüphelileri getiren polis aracının hastaneden çıkışı

( KONYA ) KONYA - Konya'da bir evin bahçesinden çaldıkları motosikleti iterek satmaya götüren iki kişi, polisin kimlik kontrolü sırasında motosikletin de çalıntı olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alındı. Olay, 25 Aralık Salı günü saat 07.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Altındamla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir apartmanda oturan Mahmut D. akşam saatlerinde motosikletini bahçeye kilitledi. Sabah işe gitmek için motosikletini almak isteyen Mahmut D, bahçede bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, ifadeler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Artova Sokak üzerinde iki şahsın bir motosikleti iterek götürmesinden şüphelenmesi üzerine şahısların kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan incelemelerde Ö.H. ile M.G’nin götürdükleri motosikletin şase numarasından Mahmut D’nin çalınan motosikleti olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan şüphelilerden Ö.H’nin, motosikleti çalarak arkadaşı M.G’nin evini götürdüğünü, ardından arkadaşı ile birlikte satmak için evden çıktıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Ö.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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