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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar - ADANA Video

Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar - ADANA Video

- Hafif ticari araçtaki koyunlardan görüntü - Olay yerinden genel görüntü - Polisin araçta inceleme yapmasıÇaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar - Adana 'da polisin "dur" ikazına rağmen kaçarak izlerini kaybettiren iki şüphelinin terk ettiği hafif ticari araçta çalıntı olduğu değerlendirilen 3 koyun bulunduADANA (AA) - Adana 'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan iki şüphelinin terk ettiği hafif ticari araçta 3 koyun bulundu.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 80 HF 260 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, içerisinde 3 koyun olan hafif ticari aracı aynı mahallede terk edilmiş halde buldu.Araçta inceleme yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen koyunları sahibine teslim etmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürdü.Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Ticari Araç Irak 

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