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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar

Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar

kasanın kaldırım üzerinde durması

Polis Olay Yeri İnceleme Akalan Hırsız Irak 

-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da hırsızlar gece çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bulunan kaldırıma bıraktılar. Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hacı İlyas Mahallesinde bulunan bir araç bakım servisine giren hırsızlar burada bulunan kasayı arabalarına yükleyerek kaçtı. Hırsızlar çaldıkları kasayı bir süre açmayı denese de başarılı olamayınca Pınarbaşı caddesinde kaldırıma bırakarak kaçtılar. Hırsızların battaniyeyle sardığı kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kasanın araç servisi sahibi Metin A.'ya ait olduğu ve içinde şirkete dair evraklarla müşteri çekleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kasayı çalan hırsızların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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