Çaldıkları beton mikserini mazotu bitince bırakıp kaçtılar - ADANA
- Çaldıkları beton mikserini mazotu bitince bırakıp kaçtılar - Terk edilmiş vaziyette bulunan hafriyat kamyonu - Olay yeri incele ekiplerinin parmak izi çalışması - Güvenlik kamera görüntüleriÇaldıkları beton mikserini mazotu bitince bırakıp kaçtılar - Adana 'da, bir inşaat firmasına ait beton mikserini çalan iki şüpheli, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra mazotu biten aracı terk ettiADANA (AA) - Adana 'da, bir inşaat firmasına ait beton mikserini çalan iki şüpheli, yaklaşık 500 metre gittikten sonra mazotu biten aracı terk ederek kaçtı.Merkez Yüreğir ilçesi Koza Bulvarı'nda bir inşaat firmasına ait, park halindeki 06 AP 2948 plakalı beton mikserinin yanına iki kişi geldi.Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğeri de kapısı kilitli olmayan ve kontak anahtarı üzerinde bulunan aracı çalıştırdı.Daha sonra beton mikseriyle yaklaşık 500 metre ilerleyen şüpheliler, mazotu biten araçtan inerek kaçtı.İnşaat firması sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.