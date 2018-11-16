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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çaldıkları aracı parçaladılar, parçaları satmak isterken yakalandılar İzle

Çaldıkları aracı parçaladılar, parçaları satmak isterken yakalandılar İzle

aracın çalınması ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Okul İnşaatı Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-şahısların hastaneden çıkarılması,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir inşaatın önünden çaldıkları bir kamyonu parçalan çete parçaları satmak üzereyken polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Budak Mahallesi’ndeki bir ilkokul inşaatı önünde park halinde bulunan damperli bir kamyonu çalan şahıslar aracı Küsget Sanayi Sitesindeki oto çıkma yedek parça işiyle uğraşan bir iş yerine götürdüler. Burada aracı parçalayan 6 şüpheli olay yerine polis ekiplerinin baskın yapmasıyla yakayı ele verdi. Polisin iş yerinde yaptığı arama ve incelemelerde ise çalıntı araca ait pek çok parça bulunurken, olayın şüphelileri olan M.S.A, H.S, ve Z.H. isimli şahıslar olay yerinde, M.D, A.A, U.K, ve M,S isimli diğer dört şüpheli şahıs da farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi. (SVY-SD-
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