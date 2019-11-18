Çaldıkları altınları takınca yakalandılar İzle

-Apartmandan çıkması

-Zanlıların adli tıpa getirilmesi

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması



( ADANA )- Adana'da bir eve girip kasadan 35 bin liralık altın çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı ADANA



- Adana'da bir eve girip kasadaki 35 bin liralık altınları çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Ü. evine geldiğinde çelik kasasının açık olduğunu ve içindeki 35 bin liralık altın ile değerli eşyalarının çalındığını fark etti. Yeliz Ü. hemen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine polis apartmanın olduğu yere giderek güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Apartmana 3 kadının girdiğini belirleyen polis hırsız zanlılarından ikisinin C.Y. (14), G.K. (14) isimli kız çocukları olduğunu belirledi. Polis zanlıları Osmaniye'de evlerine yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Polis zanlıları yakaladığında çaldıkları altın küpe ve kolyelerinde kulak ve boyunlarında takılı olduğunu gördü. Polis zanlıları çaldıkları takılarla Adana'ya getirdi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis şimdi 3. zanlıyı bulmak için çalışma yapıyor.



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