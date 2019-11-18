Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldıkları altınları takınca yakalandılar İzle

Çaldıkları altınları takınca yakalandılar İzle

Zanlıların apartmana girmesi

Adli Tıp Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Hırsız Kız Çocuklar 

-Apartmandan çıkması
-Zanlıların adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması

( ADANA )- Adana'da bir eve girip kasadan 35 bin liralık altın çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı ADANA

- Adana'da bir eve girip kasadaki 35 bin liralık altınları çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Ü. evine geldiğinde çelik kasasının açık olduğunu ve içindeki 35 bin liralık altın ile değerli eşyalarının çalındığını fark etti. Yeliz Ü. hemen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine polis apartmanın olduğu yere giderek güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Apartmana 3 kadının girdiğini belirleyen polis hırsız zanlılarından ikisinin C.Y. (14), G.K. (14) isimli kız çocukları olduğunu belirledi. Polis zanlıları Osmaniye'de evlerine yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Polis zanlıları yakaladığında çaldıkları altın küpe ve kolyelerinde kulak ve boyunlarında takılı olduğunu gördü. Polis zanlıları çaldıkları takılarla Adana'ya getirdi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis şimdi 3. zanlıyı bulmak için çalışma yapıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı