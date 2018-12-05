Çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - SAMSUN
: - Çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Samsun Adalet Sarayı dış genel planıÇaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, Aydın M, park halindeki kamyonunun 2 aküsünün çalındığını fark etmesi üzerine şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın şüphelilerinin O.K. ve S.K. olduğunu tespit etti.Akülerin hurdacıya 60 lira karşılığında satıldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan hurdacı, "Suç Eşyasını Satma, Satın Alma veya Kabul Etme Suçu"ndan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Ele geçirilen aküler sahibine teslim edildi.