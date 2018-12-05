Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - SAMSUN

Çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - SAMSUN



: - Çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Samsun Adalet Sarayı dış genel planıÇaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, Aydın M, park halindeki kamyonunun 2 aküsünün çalındığını fark etmesi üzerine şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın şüphelilerinin O.K. ve S.K. olduğunu tespit etti.Akülerin hurdacıya 60 lira karşılığında satıldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan hurdacı, "Suç Eşyasını Satma, Satın Alma veya Kabul Etme Suçu"ndan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Ele geçirilen aküler sahibine teslim edildi.

Kamera Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı