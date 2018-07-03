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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Çaldıkları 2 otomobil ile büfeyi soyan 3 zanlı tutuklandı

Çaldıkları 2 otomobil ile büfeyi soyan 3 zanlı tutuklandı

-ARŞİV GÖRÜNTÜ-

Kamera Sigara 

-Güvenlik kamerası
-Zanlıların adliyeye sevki

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de çaldığı 2 otomobil ile büfeyi soyan 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Tepebaşı Mahallesi’ndeki K.Y., Ç.İ. ve C.G. gece yarısı önce bir otomobilin teybini, daha sonra çaldıkları 2 otomobille Hüseyin Kahya Mahallesi’ndeki bir büfe’den 190 paket sigara çaldı. Keser ile büfenin camlarını kırıp içeri giren kar maskeli C.G.’nin görüntülerini ise güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne çıkarılan şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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