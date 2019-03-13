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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı... 'Çalıyorsam sana ne? Açım sen de yap'

Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı... 'Çalıyorsam sana ne? Açım sen de yap'

Hırsızın hastane girişi çıkışı

Televizyon Hastane Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızın kısa konuşmaları
-Hırsızın ekip aracına konulması

( KAHRAMANMARAŞ ) Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı... "Çalıyorsam sana ne? Açım sen de yap"- Kahramanmaraş’ta evlerden televizyon çalan ve son işinde yakalanan hırsız zanlısı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap” diyerek tepki gösterdi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta evlerden televizyon çalan ve son işinde yakayı ele veren hırsız zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap" dedi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde yer alan 2 katlı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 19 yaşındaki Hasan K. olduğunu tespit etti. Çaldığı televizyonu kendi evine götüren ve televizyon izlerken polis tarafından yakalanan Hasan K, emniyette alınan ifadesinden ardından adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Cinayet var adam öldürdüm. Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap” diyerek tepki gösterdi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (OZR-
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