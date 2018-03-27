Çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

-Televizyonu taşıyan şahıs

-Şahsın emniyet çıkışı



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs çaldığı televizyonla kaçarken suçüstü yakalandı. dinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde evlerin kapısını kırarak hırsızlık yapan K.K.H (23) isimli şahıs çaldığı televizyonla kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs yapılan sorgusunda önceki tarihlerde de iki farklı ikametten meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu da tespit edilen şahsın yakalanması ile 3 ayrı evden hırsızlık olayı aydınlatılmış olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

