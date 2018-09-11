Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan kişi yakalandı - ANTALYA
- Marketin güvenlik kamerası görüntüleriÇaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan kişi yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir alışveriş merkezinden çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde görev yapan güven timleri, şüphe üzerine A.Ü'yü takibe aldı. Timler, market içerisinde gezinti yaptıktan sonra şarküteri bölümünden iki sucuk alıp iç çamaşırına saklayan kişiyi çıkışta gözaltına aldı.Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.