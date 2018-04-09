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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldığı otomobille gezerken yakalandı - İSTANBUL

Çaldığı otomobille gezerken yakalandı - İSTANBUL

- Araçtan detaylar Çaldığı otomobille gezerken yakalandı - Beşiktaş'ta çaldıkları öne sürülen otomobille gezerken polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta çaldıkları öne sürülen otomobille gezen 4 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde otomobil hırsızlarını yakalamak için yürüttüğü çalışma kapsamında Beşiktaş'ta şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.Otomobildeki 1'i kadın 4 kişi takip edildiklerini fark edince Etiler Mahallesi istikametine kaçmaya çalıştı.Polis ile şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.Otomobille girdikleri bir sokakta karşı yönden gelen araca ve park halindeki 3 otomobile çarpan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, şüphelilerden Ali Ü'yü (23) taksiye binmeye çalışırken yakaladı.Şüphelilerin kullandıkları otomobili, 27 Şubat'ta Çekmeköy'de kaza bahanesiyle hafifçe çarpıp durdurduktan sonra çaldıkları belirtildi.Emniyette 15 ayrı suçtan araması bulunduğu öğrenilen şüpheli Ali Ü'nün Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.Emniyetin otoparkına çekilen çalıntı otomobilin başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Polis Bild Akalan Çalıntı Otomobil Hırsız 

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