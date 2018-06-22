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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çaldığı kamyonet bozulunca polise yakalandı - KOCAELİ Haberi

Çaldığı kamyonet bozulunca polise yakalandı - KOCAELİ Haberi

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiÇaldığı kamyonet bozulunca polise yakalandıKOCAELİ (AA) - İstanbul'dan çaldığı kamyonetle Kocaeli 'ne gelen şüpheli, aracının bozulması üzerine polisin yaptığı sorgulama sonucunda gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Körfez turnikeler mevkisinde hararet yaparak yolda kalan bir kamyoneti gören polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada aracın bir gün önce İstanbul Ümraniye'den çalındığını tespit etti.Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü O.C'nin (19), çaldığı U.Ş'ye ait kamyonete, babasının minibüsünden söktüğü 31 D 7211 plakalarını takarak İzmit'teki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi."Kasten yaralama", "cinsel saldırı" ve "oto hırsızlığı" gibi suçlardan sabıkası bulunan ve cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen şüpheli, "resmi belgede sahtecilik ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından 8 bin lira para cezası uygulanarak Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Para Cezası Araç Kullanmak Hırsız Polis Ekipleri Saldırı 

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