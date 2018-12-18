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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı Haberi

Çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı Haberi

Asayiş şubeden detay

Akalan Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahsın çıkarılışı

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'da elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştıktan sonra polis ekiplerince incelenen kamera kayıtlarının ardından bir adrese düzenlenen operasyonda, çaldığı bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan 18 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekipleri, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nden elektrikli bisiklet çalınması olayı ile alakalı çalışma başlattı. Ekipler olayla alakalı sürdükleri izler ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Erenler ilçesinde tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenlendi.
Çalınan elektrikli bisikletin parçalanma esnasında adrese giren ekipleri elektrikli bisikleti parçalayan ve 8 adet hırsızlıktan kaydı bulunan O.Ö.'yü (18) suçüstü yakaladı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan O.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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