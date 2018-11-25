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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Çaldığı aküleri satıp tekrar çaldı, hurdacı çalıntı akülerin kendi malı olduğunu anlamadı ...Hırsızlık anları kamerada

Çaldığı aküleri satıp tekrar çaldı, hurdacı çalıntı akülerin kendi malı olduğunu anlamadı ...Hırsızlık anları kamerada

(Güvenlik kamerası)

Akalan Güvenlik Kamerası İtiraf Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızın kamyona yaklaşması
-Aküleri sökmesi ve alıp ayrılması
-Hırsızın aracıyla ayrılması
-Çalınan aküler (Foto)
-Hırsız (Foto)

( KAHRAMANMARAŞ )- Hırsızlık şüphelisi çaldığı aküleri, sattığı hurdacıdan da çaldığını itiraf etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kamyon ve traktörlerden akü çalan bir kişi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri bir iş yeri önünde bulunan kamyon ve traktörlerden akü çalan hırsızı takibe aldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, iş yeri önünde bulunan kamyondan 2 adet akü çaldı. Aynı kişinin, 3 gün önce de Abdülhamithan Mahallesi’nde 5.sokakta bulunan bir traktörün aküsünü de çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledikten sonra 15 adet suç kaydı bulunan Hüseyin G. (24) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Şüpheli şahıs, olayları itiraf ederek çaldığı aküleri il merkezinde bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Hurdacıda yapılan aramada 4 adet çalıntı akü ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Hüseyin G'nin ifadesinde, bu olayların dışında çalıntı malları sattığı hurdacının iş yerinden de 2 adet akü çaldığını, kendisine sattığını ve hurdacının durumu anlamadığını söylediği öğrenildi. Çalıntı aküler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
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