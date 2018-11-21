Çalan alarm yangının faciaya dönüşmesini önledi

-İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

-KULLANILAMAZ HALE GELEN OTOBÜS DETAY

-KULLANILAMAZ HALE GELEN DÜKKAN DETAY

-DÜKKAN SAHİBİ RÖPORTAJ

-DÜKKAN SAHİBİNİN OTOBÜSÜ YANARKEN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

-DÜKKAN SAHİBİNİN AĞLAMASI

-POLİS SAĞLIK İTFAİYE DETAY

-OLAYI İZLEYEN VATANDAŞLAR DETAY

-YAN DÜKKANDAKİ KİMYASAL MADDELERDEN DETAY

-DETAYLAR



( BURSA ) - BURSA



- Bursa'da oto tamircisinde çıkan yangın sonucunda çalan alarm faciayı önledi. Dükkan içerisinde bulunan bir cip ve bir otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yan dükkanda bulunan yanıcı maddelere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Oto Sanayi Sitesi 30. blokta bulunan oto tamircisinin alarm sistemi devreye girdi. Bunun üzerine alarm şirketi dükkan sahibi Necati Ökkeyi arayarak dükkanın güvenlik kameralarını kontrol etmesini istedi. Kameraları açan Ökke, kameralarının çalışmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edilirken dükkan sahibi Necati Ökke, dükkanının yanmasını gözyaşları ve feryatlar içinde izledi. İtfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra kontrol altına alınan yangında bir Cip bir otobüs ve dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangın yan dükkanda bulunan yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi. Dükkanının yanmasını gözyaşlar içinde izleyen Necati Ökke," Akşam evdeyken alarm şirketi aradığını belirterek, 'Dükkanınızda alarm çalıyor, kameralardan kontrol eder misiniz' dedi.

Ben de 'Kameralara bağlanamıyorum. siz polisi yönlendirin.' dedim. Dükkanım harap durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor. Yarın kameralara bakacağız." dedi.



