Çalamadıkları motoru ateşe verdiler İzle

-Alevler içerisindeki motosikletin söndürülmesi

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Güngören’de hırsızlık zanlıları, fark edildiklerini anlayınca çalmak istedikleri motosikleti ateşe verdi. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, yanan motosiklet, vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olay, önceki gece saat 02:30 sıralarında Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye blokları önünde apartmanın giriş merdivenine zincirlenerek park edilen motor kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Motoru çalmak için bina önüne gelen kişi yada kişiler motorun zincirini kırmak istedi. Uzun uğraşlar sonucu zincir kırılmayınca binada bulunan bir vatandaş durumu fark etmesi üzerine balkona çıkarak bağırmaya başladı.

O esnada motoru götüremeyen hırsızlar zincirle bağlı motoru merdiven önüne getirerek ateşe verip olay yerinden uzaklaştı. Motoru vatandaşlar söndürdü Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bina önünde alev alev yanan motosikleti bina sakinleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (SB-ÖFA

