Çal'da uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ

- Denizli Devlet Hastanesinden görüntüler - Zanlıların hastaneden çıkışı - Zanlıların jandarma araçlarına bindirilmesi Çal'da uyuşturucu operasyonuDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Farklı mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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