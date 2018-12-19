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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çakmaklı hırsızlar kamerada

Çakmaklı hırsızlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Çay Ocağı Hırsız Göreme 

-Hırsızların gelişi
-içeri girmeleri
-çekmeceleri karıştırmaları
-çakmak yakmaları
-aldıkları ile olay yerinden gitmeleri

( KAYSERİ -ÖZEL)- Girdikleri çay ocağını çakmak yakarak aydınlatan ve soyan iki hırsız güvenlik kamerasına takıldı KAYSERİ

- Kayseri'de bir çaycı ocağına giren 2 hırsız, rahat görebilmeleri için çakmak ile aydınlattıkları dükkandaki bilgisayar, bozuk para, peynir ve zeytini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü mahallesinde bulunan bir çay evinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde dükkana giren 2 hırsız, önce keşif yaptı. Karanlıktan bir şey göremeyen hırsızlardan biri yanında bulunan çakmağı yakarak dükkanı aydınlattı. Çekmecede bulunan bozuk paraları, peynir, zeytin ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışan 1 kişiyi kısa süre içerisinde yakalarken, diğer hırsızı da yakalamak için çalışma başlattı. Adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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