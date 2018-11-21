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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çakmak gazı tüpü atılan ateş parladı: 7 yaralı - SAMSUN İzle

Çakmak gazı tüpü atılan ateş parladı: 7 yaralı - SAMSUN İzle



: - Yaralıların tedavi edildiği hastaneden dış detay - Olayın meydana geldiği parktan detay görüntülerÇakmak gazı tüpü atılan ateş parladı: 7 yaralı - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde parkta yaktıkları ateşe çakmak gazı tüpü atan gençlerden 7'sinin, ateşin parlaması sonucu el ve yüzlerinde yanıklar oluştuSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde parkta yaktıkları ateşe çakmak gazı tüpü atan gençlerden 7'si, ateşin parlaması sonucu yaralandı.Bir grup genç, gece saatlerinde geldikleri çocuk parkında ateş yaktı. Yanan ateşe çakmak gazı tüpü atılması sonucu bir anda alevler büyüdü.Ateşin parlaması nedeniyle Eren Yavuz (17), Mert Atak (17), Emirhan Koç (16), Enes Şener (15), Aytu Yücel (15), Metin Atak (16) ve Ziya Çetin'in (15) ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu.Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yanık servisindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Grup Genç Çocuk Parkı Çakmak Gazı 

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