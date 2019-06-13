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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çakmak gazı bomba gibi patladı, 2 genç ölümden döndü... O anlar kamerada İzle

Çakmak gazı bomba gibi patladı, 2 genç ölümden döndü... O anlar kamerada İzle

-Araçtan detay

Polis Bild Kamera Patlama Anı Çakmak Gazı 

--Yaralı detay
--Güveblik kamerası
--Vatandaş röp

( SİVAS )- Sivas'ta bir otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisindeki patlama sonrası ölümden döndü SİVAS

- Sivas'ta bir otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisindeki patlama sonrası ölümden döndü. Patlama anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.30 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi 26-6 sokakta meydana geldi. İddialara göre sokak içerisinde park halinde bulunan 34 PS 2973 plakalı otomobilin içinde M. K ve Y.K.'nin bulunduğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Sivas belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlamada otomobilde bulunan 2 gencin yaralandığını tespit etti. Yaralılar Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin içinin şiddetli bir şekilde patladığı ve patlama esnasında 2 kişinin otomobilden kendini dışarı attığı görüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisi ile otomobilin camları kırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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