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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi İzle

Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi İzle

Zanlıların emniyetten çıkarılışı

Balistik Suç Örgütü Nitelik Pompalı Tüfek Basın Mensupları 

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Alınan yoğun güvenlik önlemleri
-Emniyetin dış görüntüsü
-Zanlılardan ele geçirilen suç aletleri

( İSTANBUL )- İki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan silahlı suç örgütü üyesi 32 kişi, gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi İSTANBUL

- Kırıkkale Cezaevinde tutuklu bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın adamları oldukları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı önderliğinde teşkil eden silahlı suç örgütüne mensup 32 şüpheli, yakalanmıştı. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılar, örgüt kapsamında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘birçok kasten yaralama’, ‘nitelikli yağmaya’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlarla itham ediliyor. Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çakıcı’nın adamlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda suç örgütü üyelerinin üzerlerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarını basın mensuplarıyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan şubenin giriş katındaki sergide, 6 adet silah ve 380 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 38 adet kartuş, balistik ve telsiz yer alıyor.
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