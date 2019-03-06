Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cahit Berkay Yeşilçam müzikleriyle Beyoğlu’nda

Cahit Berkay Yeşilçam müzikleriyle Beyoğlu’nda

Sahneden detay

Oylum 

-Müzikseverlerden detay
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Film müzikleriyle yıllarca Yeşilçam film izleyicilerinin gönlünde taht kuran usta müzisyen Cahit Berkay, bu akşam düzenlenen ‘Yeşilçam Film Günleri’ gala konserinde unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve iştiraki Kültür AŞ tarafından yürütülen “Yeşilçam Film Günleri” Galası, bu akşam usta müzisyen Cahit Berkay’ın “Yeşilçam Müzikleri” adlı konseri ile Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.
Duyulduğunda kalplere dokunan Selvi Boylum Al Yazmalım, atışmalarıyla ünlü Çiçek Abbas, güçlü armonik yapısıyla hafızalardan silinmeyen Devlerin Aşkı gibi filmlerin müzikleri ile Cahit Berkay müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarını seslendirirken müzikseverlerin de eşlik ettiği konser sevenleri tarafından yoğun ilgi gördü. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
2011 Ayaklı Gazete Televizyon Yıldızları Ödül Gecesi Ünlülerin Akınına Uğradı2011 Ayaklı Gazete Televizyon Yıldızları Ödül Gecesi Ünlülerin Akınına Uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede AğırladıCumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede Ağırladı
Vanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılarVanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılar
Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri BulunduAna Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri Bulundu
Konservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu GösterisiKonservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu Gösterisi
Tarihi Mezar Taşları Ayağa KaldırılıyorTarihi Mezar Taşları Ayağa Kaldırılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı