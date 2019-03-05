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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çağrı merkezini ziyaret eden Vali Nayır vatandaştan gelen çağrıları cevapladı

Çağrı merkezini ziyaret eden Vali Nayır vatandaştan gelen çağrıları cevapladı

Vali Nayir'in gelen çağrıyı cevaplaması

Doğalgaz Konferans Ağrı Merkez Çağrı Merkezi Sosyal Sorumluluk 

-Vatandaşla arasındaki diyalog

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti. Vali Nayir’in ziyaret esnasında vatandaştan gelen çağrıları cevapladığı anlar ise samimi görüntülere sahne oldu. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, firmanın hizmet binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonrasında firmanın çağrı merkezini de ziyaret eden Vali Nayir, burada Osman Bozkan isimli vatandaştan gelen çağrıyı cevapladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir’in, vatandaştan gelen doğalgaz bağlantısı ile ilgili talebini aldığı anlar samimi görüntülere sahne oldu. Ziyaret esnasında konferans salonunda şirketin tanıtımı ve sosyal sorumluluk projelerine dair videoyu izleyen Vali Nayir, şirketin Sakarya’daki yatırımlarının önemli olduğunu belirtti.

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