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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çadırlarda yaşayan Suriyelilere soba dağıtıldı

Çadırlarda yaşayan Suriyelilere soba dağıtıldı

Soba dağıtılmasından görüntüler

Hastalık Mülteci Çalışan Çocuklar Doğal Afet Yağan 

-Çadırlara soba kurulması
-Sobaların görüntüsü
-İHH Kilis Basın biriminden Yakup Alaca’nın konuşması
-Soba dağıtılması
-Yaşlı Suriyelinin konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- Fırat Kalkanı Bölgesinde Halep’in kasabasında kırsalında kurulan Bizza kampında 150 aileye soba dağıtımı gerçekleştirdi. Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Bizza kasabasında çadırlarda zor şartlarda yaşayan Suriyelilere İnsani Yardım Vakfı(İHH) tarafından soba dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın biriminden Yakup Alaca, Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçirdiğini ifade ederek, “ Soğuğun yanı sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücadele etmeye çalışıyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor. Sobalarımızı kurduk çok şükür. Aileler sıcak bir ortama kavuştular. Kış en çok küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. “Acil battaniye, kışlık kıyafet ve sobaya ihtiyaç var” Suriye’de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Alaca, “Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

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