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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çadırlarda yaşayan Suriyeli 600 aileye gıda yardımı

Çadırlarda yaşayan Suriyeli 600 aileye gıda yardımı

Suriyelilere yardım dağıtılması

Gıda Yardımı Şili Çadır Kent Irak Kuru Bakliyat 

-Gıda yardımından görüntüler
-Suriyelilerin konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalındaki Elbil çadır kentte yaşayan 600 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez ilçesi kırsalında çadırlarda yaşayan Suriyeli 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak kadar yardım yapıldı. Yapılan yardımlar hakkında konuşan Gutalı Ayşe Ammuda, "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman bize destek oldular. Kışın gelmesiyle çocuklarım çadırda üşüyor. Soba ve battaniye eksiğimiz var. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
Kış ayının gelmesiyle yaşamın daha da zorlaştığını ifade eden Kilis basın biriminde Yakup Alaca, "Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan çadır kent ve kamplarda yaşayan aileler kötü hava şartları nedeniyle zor günler geçiriyor. Çatışmaların devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmek zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sadece bu kampta 600 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Dağıttığımız kolilerimizin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler bulunuyor" şeklinde konuştu.
Suriye’de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Alaca, “Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.
(SD-SD-Y)
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