Çadırlarda kalan depremzedelere 50 ton odun dağıtıldı

-araçlar ve çadırlardan görüntüler

-odunları alan vatandaşlar

-odunları çadırın önünde yakmaları

-ateşle ısınmaları

-Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner röportaj

-genel ve detaylar



( ELAZIĞ -ÖZEL) ELAZIĞ



- Bir yandan 6.8 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yaraları sarmaya çalışan Elazığlılar, diğer yandan da soğuk ile mücadele ediyor. Depremde hasar gören evlerine giremedikleri için AFAD ile Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalan depremzedelere soğuktan korunmaları için 50 ton odun dağıtıldı. Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan halk diğer yandan da gece eksi derecelere kadar düşen soğukla mücadele etmeye çalışıyor. AFAD ve Kızılay tarafından Kültürpark’ta kurulan çadırlarda kalmak zorunda kalan depremzedelere, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 ton odun dağıtıldı. Bütün çadırları gezerek odunları depremzedelere kendi eliyle teslim eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, depremzedelerin üşüdüğünü görünce bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü olarak harekete geçerek onların ısınmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. İhtiyaç duyulduğu sürece bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Çetiner, “Cuma akşamı 6.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Biz, yatırımcı bir kuruluş olarak valilik kriz masasında yer aldık. Teşkilatımızın bazı imkanlarını halkımızın bu acılı gününde değerlendirmek anlamında iş makinalarımızla özellikle enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için ve doğal kaynaklı yangında da araçlarımızı gönderdik ve belediyenin itfaiye araçları ile söndürdük. Yine hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere 14 adet aracımızı valiliğin emrine verdik. Sahada bu tür faaliyetlerimizi ve desteklerimizi sağlıyoruz. Malatya ve Elazığ’da özelikle orman köylüsünün telef olan büyük ve küçükbaş hayvanlarını karşılamak için Orköy destekleri ile desteklemek için bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün bizlere talimatı üzerine tespitler yaptık” dedi.

İlk gece 50 ton odun dağıtıldı Odun dağıtımına başladıklarını ve bu tür desteklerinin devam edeceğine de değinene Çetiner, “Kaç gündür izliyoruz, çadırlarımızın yakacak odun ihtiyacını fark ettik. Kurum olarak biz bugün yaklaşık 50 ton odun dağıttık. Dağıtımlara yarın akşam da devam edeceğiz. Rabbim, böyle afetler vermesin. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Kriz masasında verilen talimatlar doğrultusunda genel müdürlüğümüzün de destekleri ile biz bu faaliyetlerimizi Elazığ Bölge Müdürlüğü olarak sağlayacağız” açıklamalarında bulundu.



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