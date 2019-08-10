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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci İzle

Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci İzle

Şerife Hasoğlu’nun oyuncak dağıtması

Arefe Günü Diyalog 

-Hasoğlu ile çocukların arasında diyalog
-Bir çocuğa oyuncak gitar verilmesi ve çocuğun şarkı söylemesi
-Çadırlar
-Çadırda koşan çocuklar
-tarladaki çocuğa oyuncak verilmesi
-Hediye dağıtılması
-Genel ve detay

( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları çadırda yaşayan çocuklara arefe günü dağıtarak bayram sevinci yaşattı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı. Oyuncakları alan çocuklar sevince boğuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak ile Atalar Mahallesi arasında kalan çadırdaki aileleri ziyaret edip, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.
Belediye personeli ile birlikte çadırda yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çadırdaki aileleri ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kulak ve Atalar mahalleleri arasında bulunan çadırda yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Hasoğlu, “Bayram öncesi çocuklarımızın bayramlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bu çocuklarımızın mutlulukları bizim için her şeye değer” dedi.

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