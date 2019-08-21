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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi İzle

Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi İzle

Çorba ikramından görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

Tarım Akalan 


- Niğde’de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi. Niğde il genelinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Konaklı kasabasında tarım işçilerinin kaldığı arazide kurulu çadırlar zarar gördü. Niğde Valiliği Koordinesinde olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Jandarma Ekipleri tarafından işçiler kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi.
Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.
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