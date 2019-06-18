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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Caddeler göle döndü, o eline sabun alıp yıkandı...O anlar kamerada

Caddeler göle döndü, o eline sabun alıp yıkandı...O anlar kamerada

vatandaşın sabunla yıkanması

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 

-caddelerden ve sokaklardan görüntü
-detaylar

( İZMİR )- Bir çocuğun yağmur yağarken yıkandığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü İZMİR

- İzmir’de kuvvetli yağış dakikalar içerisinde yolları göle çevirirken, bir çocuk yağmurda eline sabunu alarak yıkandı. İzmir’de aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur, kentin bazı noktalarında hayatı felç etti. Yağmurun etkili olduğu anlarda çekilen bir görüntü ise güldürdü. Tepecik Mahallesi’nde bir çocuk, eline sabunu alarak yağmurda yıkandı. Tüm bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Çekilen görüntü, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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