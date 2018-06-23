Caddede buluşup çatıştılar...Kanlı hesaplaşma kamerada

-şahısların adliyeye sevk edilmeleri (FOTOĞRAF)

-ele geçirilenler (FOTOĞRAF)



( ŞANLIURFA ) - Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, yaşanan bu anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki ailenin bireyleri, telefonla birbirlerini arayarak yeniden tartışmaya başladı.

Karşılıklı restleşen iki ailenin fertleri, yer belirleyip buluşmaya karar verdi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde kavga amaçlı buluşmaya karar veren şahıslar, gece saat 23.00 sıralarında bölgeye giderek araçlarından inmeden birbirlerine ateş etmeye başladı.

Daha sonra birbirlerinin peşine düşen iki araçtaki şahıslar bulvar boyunca çatıştı. Olayda aynı araçta bulunan Eyham Minhe ve Valid Abdullah yaralandı. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyham Minhe’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çevredeki şehir polis kamerası ve 15 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş ve İstihbarat Büro Ekipleri, otomobillerden birine Akçakale ilçe merkezinde, diğerine ise Bozova ilçesinde ulaştı. Kavgaya karışan zanlılardan Hasan Süleyman ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Valid Abdullah tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Bulvar üzerinde tarafların birbirlerine ateş açıp araçlarla kovalamaları ise kameralara yansıdı. Olay sırasında bazı vatandaşların ise yolun karşısına geçmeye çalıştıkları, silahlı çatışma başlayınca bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

