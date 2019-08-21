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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Caddebostan’da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı Haberi

Caddebostan’da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı Haberi

Ferrarinin suya girişi

Mahsur Kaldı Lyon Şiddetli Yağış Lüks Otomobil 

-Suda kalışı
-Olay yeri
-Araçlar
-Ferrarinin vince alınışı
-röp.

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı. Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü. (HA-EY-
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