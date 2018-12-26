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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cadde ortasında tıraş keyfi İzle

Cadde ortasında tıraş keyfi İzle

Caddede tıraş olan gencin görüntüleri

( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Üniversite öğrencisi cadde ortasında berbere saçlarını kestirdi ESKİŞEHİR - Eskişehir’de bir öğrenci, cadde ortasında tıraş oldu. Caddeden geçen kalabalığa aldırış etmeden tıraşını olan gencin görüntüleri vatandaşlar tarafından kaydedildi. Eskişehir’de üniversite öğrencisi Furkan Demir isimli genç sokak ortasında tıraş oldu. Saat 15.00 civarında şehrin en yoğun caddelerinden biri olan İsmet İnönü-1 Caddesi (Doktorlar) üzerinde berberiyle birlikte gelen genç, bir anda sandalye tıraş malzemelerini çıkardı. Daha sonra sandalyeye oturan genç, kendini berberinin ellerine bırakarak tıraş olmaya başladı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında saçlarını kestiren Demir, halinden memnun bir şekilde tıraşına devam etti. Bu esnada caddeden geçen insanlar da bu ilginç anı cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları ise gencin yanına gidip fotoğraf çektirdi. Soğuk havaya aldırış etmeden cadde ortasında saç tıraşını olan Demir, işini bitirdikten sonra etrafını toparlayarak gözden kayboldu.

Kalaba Üniversite Öğrencisi Kışla Turan Genç Irak 

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