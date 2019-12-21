Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar: 2 ağır yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe’de silahlı kişi ya da kişiler bir otomobile ateş açtı. Olayda otomobildeki iki kişi ağır yaralanırken, polis her yerde saldırgan ya da saldırganları arıyor. Olay saat 21.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde içerisinde iki kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bir başka araçla gelip otomobili cadde üzerinde durduran ve defalarca ateş eden saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, ambulansla hastaneye götürülen iki yaralının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.



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