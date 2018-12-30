Cadde ortasında husumetlileri tarafından darp edilen bir kişi yaralandı

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı. Olay akşam saat: 21.20 sıralarında Kozlu ilçesi Merkez Veysel Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan O.Ö. ile isimleri henüz belirlenemeyen kişiler cadde üzerinde karşıya karşıya geldi. Tartışmanın uzaması üzerine henüz isimleri belirlenemeyen kişiler O.Ö.'yü darp etmeye başladı.

Taraflardan 1 kişi yanında getirdiği silah ile 2 el havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Silah sesinin duyulmasının ardından O.Ö.'yü darp eden şahıslar olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan O.Ö. yakınları tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından olay ile ilgili soruşturma başlattı.

