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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Cadde ortasında güpegündüz yaşanan kavga kamerada İzle

Cadde ortasında güpegündüz yaşanan kavga kamerada İzle

-Cep telefonu-

Bild Kamera Arbede Cep Telefonu Irak 

-Tarafların tartışması
-Kavga etmeleri
-Küfür ve tehditler savurmaları
-Vatandaşların araya girmesi
-Şahsın kaputa yumruk atması
-Sürücünün şahsı tehdit etmesi
-Olay yerinden ayrılması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bağcılar’da alkollü bir şahıs ile otomobil sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti- Alkollü şahıs aracın kaportasına yumruk atarken sürücü ise “Seni burada yaşatmam” dedi İSTANBUL

- Bağcılar’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi ile 674 Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Otomobildeki genç sürücünün inmesinin ardından alkollü şahıs ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini arbedeye bıraktı. Şahısların birbirlerini iterek kavga etmelerinin ardından araya vatandaşlar girdi. “Seni burada yaşatmam” diyerek tehdit etti Bunun üzerine sürücü aracına binerek uzaklaşmak istedi ancak alkollü şahıs aracın kaportasına defalarca yumruk atarak gitmesini engelledi. Şahsın bu hareketi karşısında genç sürücü ise, “Seni burada yaşatmam” diyerek şahsı tehdit etti. Küfürler ve tehditler havada uçuştuğu kavga sonrası genç sürücü, otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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