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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cabbar Yaver: 'DEAŞ, Irak'ta ideolojik olarak varlığını sürdürüyor' - SÜLEYMANİYE

Cabbar Yaver: 'DEAŞ, Irak'ta ideolojik olarak varlığını sürdürüyor' - SÜLEYMANİYE

Cabbar Yaver: "DEAŞ, Irak'ta ideolojik olarak varlığını sürdürüyor" - SÜLEYMANİYE - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver'in basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta ideolojik olarak hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yaver, Süleymaniye vilayetindeki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Örgütün ideolojik olarak Irak'ta tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Yaver, "DEAŞ sahada askeri olarak sona erse de hala ideolojik olarak varlığını sürdürüyor." dedi.

Abba Basın Açıklaması Terör Örgütü 

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