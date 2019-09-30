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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor

C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor

Ailelerin kuşburnu toplaması.

Bitkisel Çay Kuşburnu Kış Mevsimi 

-Vatandaşların açıklaması.
-Detaylar.
-Toplanan kurburnu.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Radar mevkiinin eteklerinde kendiliğinden yetişen. Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu, bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor. Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor. Emekli din görevlisi Ali Uygun, "Marmelat yapmak için kuşburnu topluyoruz. Kuşburnu marmeladını daha çok kışın tüketiyoruz, çok sağlıklı, şifa kaynağı. Çocuklarım, torunlarım çok seviyor onlar için marmeladını yapıyoruz" dedi.
Kuşburnu marmeladını kış mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu Muhammat Uygun, "Reçel ürünlerini ben tercih etmiyorum. Her sene eşimle beraber bu aylarla yaklaşık 10-15 kilo topluyoruz, evimizde marmelat yapıyoruz. Sağlık yönünden çok faydalı ve değerli bir bitki. Toplaması biraz zahmetli oluyor fakat zahmetimizin karşılığını alıyoruz. Kısacası şifa kaynağı. Kuşburnunu toplamakla bitmiyor marmelat yapması daha zor. Bu kuşburnu eleyip içindeki tüyler gidene kadar temizleyeceğiz. Kazanda kaynatıp koyulaşıncaya karıştıracağız. Hazır hale gelince marmelat olarak ya da suyla karıştırarak içecek haline de getiriyoruz. Çok faydalı oluyor, daha sağlıklı oluyor" ifadelerini kullandı.
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