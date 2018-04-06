Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi adliyede



- Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4’ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iki gün önce operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde ikametlerine yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra BankAsya'ya para yatırdıkları belirlenen M.M, Z.M, M.A.K, S.K, S.M, Z.K, B.O. ve M.M. gözaltına alındı. 8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

