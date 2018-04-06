Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi adliyede

Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi adliyede

Şahısların adliyeye çıkarılması

( BURSA ) BURSA


- Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4’ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iki gün önce operasyon düzenledi.
Sabah saatlerinde ikametlerine yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra BankAsya'ya para yatırdıkları belirlenen M.M, Z.M, M.A.K, S.K, S.M, Z.K, B.O. ve M.M. gözaltına alındı. 8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı