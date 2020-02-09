Buzlu yolda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

-Yaralıların yolcu otobüsünden indirilmesi

-Trafik kuyruğu

-Araçlardan detaylar

-Vatandaşlar ile röportajlar



( ORDU )- Kayganlaşan yolda 2 yolcu otobüsü, 2 tır ve 3 otomobilin zincirleme kazaya karıştı ORDU



- Ordu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz sahil solu, Samsun-Ordu istikameti Doğanköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle 2 yolcu otobüsü, 2 tır ve 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada can kaybı yaşanmadı. Öte yandan, Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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