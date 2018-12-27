Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Buzlu yolda kontrolden çıkan tır aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti Video

Buzlu yolda kontrolden çıkan tır aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti Video

Kaza yerinden genel görüntü araçtan yakın genel plan görüntü detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 


- Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan karayolunda kayan tır orta refüjü, aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti. Kaza, Ankara-Çorum karayolu Budaközü kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan K. Ş iradesindeki 33 CPC 78 plakalı Tır buzlu yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan tel örgü ve aydınlatma direğini yıkarak karşı şeride geçti. Tır şoförü K.Ş ve tırda yolcu olarak bulunan B.Ş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ankara karayolunun tek şeridi uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Araç trafiği Polis ekipleri tarafından şehir merkezinden kontrollü bir şekilde sağlandı. Aydınlatma direği YEPAŞ görevlileri tarafından kaldırılırken, tır kontrollü bir şekilde çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı