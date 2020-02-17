Buzlu yolda kayan minibüsün zor anları İzle

-Bir minibüs ile bir iş makinesinin yapışması

-Hakkari Sınırlı Sorumlu 2 Nolu Motoru Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı H. İbrahim şan



( HAKKARİ )- Yokuş aşağı etrafından dönerek buzlu yoldan kayan minibüs saniye saniye görüntülendi HAKKARİ



- Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı etrafından dönerek kayan servis minibüsünün zor anları cep telefonuyla görüntülendi. Yüzlerce köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler ise zor anlar yaşıyor. Merzan Mahallesi’ndeki değişik okullara öğrenci götüren servislerin buzlu yollarda kayması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, okulların tatil edilmesi gerektiğini söylediler. Minibüslerin kayarak bir birine ve yardıma gelen iş makineleriyle çarpıştığını ifade eden sürücüler, yolların tuzlanmadığı için buz patenine dönüştüğünü öne sürdüler. Hakkari Sınırlı Sorumlu 2 Nolu Motoru Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı H. İbrahim Aşan da, ilgililere seslenerek, “Halimize bakın, öğrencilere bakın. Bu iş midir? Kar yağmadığı gün tatil, yağdığı gün tatil değil. 10 aracımız kaza yaptı, bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücüleri, birçok aracın birbirine girdiğini iddia ettiler. (FT-MSA-Y)



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