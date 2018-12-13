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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Buzlanma nedeniyle kayan tır yolu kapattı İzle

Buzlanma nedeniyle kayan tır yolu kapattı İzle

Kaza yapan tırdan görüntüler

Hava Sıcaklığı Tır Şoförü Trafik Kazası Karahisar Kar Yağışı 

-Kapanan yoldan görüntüler
-Genel detay

( AFYON KARAHİSAR)- Bariyerlere takılan tır köprüden uçmaktan son anda kurtuldu, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı- Yolun büyük bir bölümün kapatan tırı kaldırma çalışmaları esnasında yol taşıt trafiğine kapandı, araçların akışı kontrollü sağlandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün gece geç saatlerde kara yolundaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında kayan tır bariyerlere takılarak köprüden uçmaktan son anda kurtulurken sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı. Dün sabah saatlerinde ilçe merkez ve köylerinde başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklar halinde sürdü. Akşam saatlerinde kar yağışı kesilirken hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının eksi dereceleri kadar düşmesi ile birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Mehmet Ali Başparmak (65) idaresindeki 20 VB 283 plakalı tır, yoldaki buzlanma yüzünden kayarak Sandıklı ilçesi Ofis kavşağındaki köprüde yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp yan döndü. Kazada yaralanan tır şoförü Mehmet Ali Başparmak, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yolun büyük bir bölümün kapatan tırı kaldırma çalışmaları esnasında yol zaman zaman taşıt trafiğine kapanırken araçların akışı kontrollü sağlandı. Geçe geç saatlerde kaza yapan tırın kaldırılması ile birlikte yolda trafik normale döndü. Buzlanmaya bağlı olarak Afyonkarahisar - Antalya karayolunda birçok maddi hasarlı kazalar yaşandığı bildirildi.
Öte yandan Karayolları ekibi kaza sonrası buzlanma nedeni ile yolda tuzlama çalışması yaptı.
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