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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Buzlanma nedeniyle kayan minibüsün köprüden uçmasını ceviz ağacı önledi

Buzlanma nedeniyle kayan minibüsün köprüden uçmasını ceviz ağacı önledi

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kamera Amatör Ceviz Ağacı 

-aracın kurtarılması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan minibüsün köprüden düşmesini takıldığı ceviz ağacı önledi. Edinilen bilgiye göre kaza, Gürün ilçesi Yoncalık mevkiinde meydana geldi. K.K. (48) yönetimindeki minibüs yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak köprüden düşme tehlikesi yaşadı. Sol tekerlekleri köprüden sarkan minibüsün aşağıya düşmesini takıldığı ceviz ağacı önledi. Ceviz ağacına takılarak, köprünün üzerinde kalan araç vinç yardımıyla kurtarıldı. Olayla yaralanan olmadı.
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